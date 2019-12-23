На Тихорецком маршрутка сбила женщину

На Тихорецком маршрутка сбила женщину
Женщина получила тяжелые травмы. Фото: Pixabay

Утром 23 декабря в Выборгском районе маршрутка сбила женщину, когда та выходила из трамвая.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, маршрутка сбила женщину на трамвайной остановке.Потерпевшей на вид 25-30 лет. Женщина получила тяжелые травмы.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ждановской набережной из-за ДТП заблокирована дорога. Не уточняется, есть ли пострадавшие и как именно случилось ДТП. Свидетели отмечают, что образовывается затор, так что стоит объезжать место инцидента.

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