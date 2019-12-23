Две иномарки перекрыли въезд на КАД

Утром 23 декабря в Кировском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Дачном проспекте. При въезде на КАД столкнулись две легковушки.

ДТП осложнило движение на участке.

«На въезде на КАД на Дачном серьезная авария. И пробка не менее серьезная», — сообщили очевидцы «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.