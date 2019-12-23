Суды Петербурга возвращаются к работе после массовой эвакуации

В Петербурге возвращаются к работе районные суды. Утром их работа была временно прервана из-за анонимных сообщений о минированиях.

Утром 23 декабря суды получили письма с угрозами взрыва. Эвакуация коснулась Ленинского, Куйбышевского, Петроградского, Петродворцового, Красногвардейского, а также Приморского районных судов, сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов.

К работе еще не вернулись Приморский и Петродворцовый суды.

Кроме того, были эвакуированы несколько роддомов и детских садов из-за тех же сообщений о минировании зданий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.