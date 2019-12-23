Ильич из Little Big покинул пост креативного директора «Связного»

Фронтмен петербургской рэйв группы Little Big Илья Прусикин уволился из торговой сети «Связной», где три месяца проработал на должности креативного директора.
Музыкант рассказал в своем Instagram-аккаунте, что его карьера в «Связном» подошла к концу. Он также поблагодарил компанию за «необычный опыт и отметку в трудовой».
В «Связном» рассказали об успехах Ильича за время работы, отметив, что он принял участие в разработке униформы для магазинов сети, а также успел поучаствовать в запуске кампании «Свайп».
Илья Прусикин попал в «Связной» в августе этого года. Компания пригласила его на работу после того, как музыкант проиграл спор в шоу на Youtube «ТрэшЛото» и пообещал найти официальную работу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый клип Little Big набрал 5,5 млн просмотров за сутки/