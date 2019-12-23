Ильич из Little Big покинул пост креативного директора «Связного»

Ильич из Little Big покинул пост креативного директора &#171;Связного&#187;
Илья Прусикин. Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Фронтмен петербургской рэйв группы Little Big Илья Прусикин уволился из торговой сети «Связной», где три месяца проработал на должности креативного директора.

Музыкант рассказал в своем Instagram-аккаунте, что его карьера в «Связном» подошла к концу. Он также поблагодарил компанию за «необычный опыт и отметку в трудовой».

В «Связном» рассказали об успехах Ильича за время работы, отметив, что он принял участие в разработке униформы для магазинов сети, а также успел поучаствовать в запуске кампании «Свайп».

Илья Прусикин попал в «Связной» в августе этого года. Компания пригласила его на работу после того, как музыкант проиграл спор в шоу на Youtube «ТрэшЛото» и пообещал найти официальную работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый клип Little Big набрал 5,5 млн просмотров за сутки/

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