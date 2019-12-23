Бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова приговорили к пяти годам лишения свободы

Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 500 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Гражданский иск СПбГАУ удовлетворен на сумму 28 650 000 рублей.

Виктор Ефимов, возглавлявший вуз с 2005-2015 годах, обвиняется в растрате денег, выделенных университету Министерством образования и науки на проведение научно-исследовательских работ.

Суд установил, что Ефимов дал указание проректору подписать гоcконтракт на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на сумму 36 млн рублей, заранее зная, что условия контракта выполняться не будут. С расчетного счета ВУЗа на счет АНО были перечислены денежные средства в полном объеме. Таким образом, он похитил путем растраты вверенные ему денежные средства в сумме 36 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дело бывшего ректора аграрного университета Виктора Ефимова передано в суд. В понедельник, 15 июля, он признался в хищении 28,65 млн рублей, а теперь отказался от признательных показаний.