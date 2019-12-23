Во Всеволожском районе поймали водителя, который уехал с АЗС, не заплатив за топливо

Во Всеволожском районе задержан мужчина, который незадолго до этого заправил свой автомобиль топливом, а затем уехал с АЗС, не оплатив.

В 13:49 наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что на заправочной станции, расположенной на Колтушском шоссе, сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли к объекту через три минуты и установили, что водитель заправил свой автомобиль KIA Rio топливом на сумму более 900 рублей, а затем уехал с АЗС, не заплатив за бензин, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Получив приметы правонарушителя и номерные знаки его автомобиля, наряд вневедомственной охраны приступил к розыску.

В 14:02 сотрудники Росгвардии, работая по «горячим» следам, обнаружили разыскиваемую машину около дома №156 на Колтушском шоссе и задержали в салоне транспортного средства подозреваемого водителя.

При проверке было установлено, что автомобиль KIA Rio находится в розыске, так как его водитель ранее совершил аналогичное правонарушение в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Наряд группы задержания передал мужчину сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе задержан мужчина, который повредил имущество в помещении заправочной станции.