Особенный писатель из Ленобласти выпустил книгу «Раздольские рассказы»

Мужчина, который не может держать в руках ручку, исполнил свою давнюю мечту.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». В Санкт-Петербурге в музее Анны Ахматовой презентовали книгу «Раздольские рассказы», написанную Владимиром Долматовым. Она вышла небольшим тиражом – всего 500 экземпляров.

Автор – особенный человек, который проживает в таком же особенном «доме на воле». Он предназначен для людей с тяжелыми недугами и является альтернативой психоневрологическим диспансерам.

Долматов, несмотря на ряд сложностей, все-таки смог написать книгу – для этого ему приходилось подолгу работать над ней за компьютером в собственном кабинете.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что историк Олег Соколов хочет написать книгу-исповедь. Соколов попросил предоставить ему бумагу и ручку, чтобы он мог приступить к написанию произведения.