Историк Олег Соколов хочет написать книгу-исповедь

Ожидая результатов психиатрической экспертизы в центре Сербского в Москве, убийца Олег Соколов задумал написать роман-исповедь о своей жизни.

Петербургский экс-доцент, Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, на данный момент находится в Москве, в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где проходит психиатрическая экспертиза. Адвокат Соколова, Александр Почуев, рассказал, что ученый хочет написать книгу, пишет РИА Новости.

Защитник посетил историка в московском центре и заявил, что его состояние — удовлетворительно. Соколов, однако, попросил предоставить ему бумагу и ручку, чтобы он мог приступить к написанию произведения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что убийца Олег Соколов останется в центре им. Сербского до Нового года.