Россияне будут получать двойную пенсию при одном условии

Если человек выйдет на пенсию на 10 лет положенного, то размер выплат увеличат более в чем два раза.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на Пенсионный фонд. Размер пенсии зависит от трудового стажа: если человек ушел с работы на пять лет позже достижения пенсионного возраста, то он будет получать на 42% больше других, а если на 10 лет – то выплаты увеличатся более чем в два раза. Таким образом, россиянин, проработавший 30 лет, в среднем рассчитывает почти на 16 тысяч рублей. А пенсионеры, решившие поработать подольше, смогут получить до 35,5 тысяч рублей. Все дело в премиальном коэффициенте за более позднее обращение за пенсией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПФР объявил сроки выплат январских пенсий. Перечисления пенсий, пособий и ежемесячных выплат за следующий месяц начнутся с 25 декабря, в кредитные организации они поступят спустя два дня.