ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Перечисления пенсий, пособий и ежемесячных выплат за следующий месяц начнутся с 25 декабря, в кредитные организации они поступят спустя два дня.

Некоторым группам пожилых граждан, которые получают средства через отделения банков, выплаты начнут поступать с 30 декабря. Пенсионерам, получающим выплаты через «Почту России», доставка средств будет осуществлена по стандартному графику – с 3 января следующего года.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пенсионные выплаты умерших мужчин перераспределят для пенсий женщинам.