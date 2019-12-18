Пенсии умерших мужчин перераспределят для выплат женщинам

В некоторых регионах, как, например, Ингушетии, сумма пенсионных выплат женщинам в два раза превышает сумму их отчислений. Фото: pixabay.com

В некоторых регионах, как, например, Ингушетии, сумма пенсионных выплат женщинам в два раза превышает сумму их отчислений. Фото: pixabay.com

Пенсионные выплаты умерших мужчин будут перераспределены для покрытия дефицита пенсионных средств для женщин.

Аналитики пришли к выводу, что в 73 из 75 регионов России женщинам недостаточно собственных отчислений в Пенсионный фонд для получения последующих выплат. Как считают специалисты компании FinExpertiza, это связано с более низкой планкой пенсионного возраста, а также более длительной продолжительностью жизни.

По подсчетам экспертов, дефицит между отчислениями в ПФР и последующими выплатами составит около 175 тысяч рублей. В связи с этим «недоплаченные» деньги скончавшихся мужчин будут перераспределены в пользу женщин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года.