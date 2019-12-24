Стало известно, куда петербуржцы поедут на новогодние праздники

Турция вошла в топ популярных направлений на Новый год. Фото: pixabay.com

Турция вошла в топ популярных направлений на Новый год. Фото: pixabay.com

Около 40% жителей Петербурга намерены отправиться в российские города на праздничные выходные. А те, кто намерен уехать за границу в Новый год, чаще всего выбирают Турцию.

Согласно данным аналитиков «Яндекс.Путешествий», экспертами были проанализированы запросы петербуржцев в период с середины ноября по середину декабря на новогодние праздники. Следом за Турцией, второй в рейтинге по популярности оказалась Италия, а тройку замыкает Таиланд.

Четвертое место досталось ОАЭ. На пятом месте — Финляндия. В десятку стран также попали Испания, Китай, Эстония, Греция и Франция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь. По данным синоптиков, в последний день декабря в Петербургу, возможно, все-таки появится долгожданный снег.