Галина Волчек впала в кому из-за болезни

Советская актриса театра и кино, театральный режиссер Галина Волчек была экстренно госпитализирована в московскую больницу после жалоб на сильные боли в грудной клетке.

Как сообщает РЕН ТВ, 86-летняя актриса была госпитализирована в одно из медучреждений столица в понедельник вечером, 23 декабря. Согласно последним данным, женщина вызвала бригаду скорой помощи из-за внезапно возникших проблем с сердцем. Ее поместили в реанимацию. Сейчас артистка находится в коме.

Помощница режиссера рассказала, что Волчек заболела и подробности будут известны позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрявцеву госпитализировали из-за лопнувшего импланта.