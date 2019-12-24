Троллейбус и легковушка спровоцировали пробку на Королева

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса. Авария спровоцировала крупную пробку.

Все произошло сегодня утром, 24 декабря, на перекрестке проспектов Королева и Сизова. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники столкнулись, двигаясь в одном направлении.

«Пробка есть, ДПС на месте», — написал пользователь социальной сети «ВКонтактпе».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение транспорта на перекрестке немного затруднено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, участником которого стала женщина с коляской. «ГАЗель» сбила ее в Московском районе города.