Ветераны и блокадники получат выплаты ко Дню Победы в Ленобласти

Ветераны, блокадники и труженики тыла из Ленинградской области получат единовременную выплату от местных властей перед Днем Победы в следующем году.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, постановление о единовременных выплатах подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Согласно документу, ветеранам, блокадникам и труженикам тыла должны будут выплатить по семь тысяч рублей. Вдовы ветеранов получат по четыре тысячи рублей, а дети войны — три тысячи.

Единовременная выплата организована в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ветераны-афганцы получили новые квартиры. За год администрация обеспечила жильем 84 петербуржцев, стоящих в очереди.