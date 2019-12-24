Полыхающий Mercedes среди ночи осветил Каменоостровский проспект

Полыхающий Mercedes среди ночи осветил Каменоостровский проспект
Причины возгорания неизвестны. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга спасатели тушили полыхающий Mercedes. Причины пожара неизвестны.

Все произошло в ночь на вторник, 24 декабря, на Каменоостровском проспекте. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что огонь полностью охватил легковушку.

«Там двор закрытый, охрана. Значит самовозгорание или соседи», — предположил пользователь соцсети «ВКонтакте».

К месту происшествия прибыли пожарные. На видеозаписи видно, как они тушат транспортное средство.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием троллейбуса и легковушки. Участники спровоцировали крупную пробку в одном из районов города сегодня утром.

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