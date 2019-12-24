Улица Савушкина встала после смертельного ДТП

Улица Савушкина встала после смертельного ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

Все произошло сегодня утром, 24 декабря. По словам очевидцев, движение улице Савушкина практически перекрыто. В комментариях к записи свидетели написали, что в результате ДТП есть погибший.

«Двоих вытащили и двое смогли на ноги встать», — написал пользователь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей иномарке. Машина вспыхнула среди ночи на Каменоостровском проспекте.

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