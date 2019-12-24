«Яндекс» приступил к оценке кредитоспособности россиян

Российская интернет-компания «Яндекс» запустила проект, участниками которого также стали два крупнейших кредитных бюро. Проект будет оценивать кредитоспособность жителей России.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, «Яндексом» и двумя крупнейшими российскими кредитными бюро был запущено новый проект, который будет оценивать заемщиков — физических лиц.

Издание отмечает, что данные «Яндекса» поспособствуют получению оценки скорингового балла россиян. При этом остается неизвестным, какие данные будут использоваться для построения скоринговой модели. По данным источника издания, кредитное бюро будет передавать ей мобильный телефон и e-mail клиента в зашифрованном виде, после чего система выдаст некий процент, основывающийся на данных.

В проекте примут участие Объединенное кредитное бюро и бюро кредитных историй «Эквифакс». В презентации ОКБ отмечается, что проект получил название «Интернет-скоринг бюро».

Данные пользователей не будут переданным компаниям-партнером, отметили в пресс-службе «Яндекса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс» презентовал новую версию поисковика.