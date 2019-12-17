«Яндекс» презентовал новую версию поисковика

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Логотип Яндекса

Российская компания «Яндекс» презентовала масштабное поисковое обновление под названием «Вега». Обновленный поисковик должен работать с большей скоростью, а также будет дополнен экспертными ответами.

Согласно информации, опубликованной в официальном боге компании, после обновления обработка поисковых запросов будет происходить быстрее. Поисковая база при этом увеличилась вдвое, позволяя пользователю находить довольно редкую информацию.

Время поиска сократится в десятки раз благодаря технологии пререндинга — предварительной загрузке результатов. А на некоторые вопросы пользователи смогут найти ответ, прямо на странице результатов.

Понятные ответы экспертов теперь отображаются на странице с результатами поиска, помогая пользователю быстрее получить ответ на свой вопрос. Сотрудничающие с «Яндексом» эксперты также оценивают правильность ответов в поисковой выдаче, тем самым повышая качество контента в поиске.

Теперь поиск может осуществляться учитывая район проживания пользователя, а не только город. Это поможет найти, к примеру, репетитора или сантехника неподалеку от места жительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Google озвучил топ поисковых запросов россиян.

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«Яндекс» презентовал новую версию поисковика