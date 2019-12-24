Метро развезет петербуржцев в новогоднюю ночь

Метро развезет петербуржцев в новогоднюю ночь
Метро в Петербурге. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Петербургский метрополитен развезет пассажиров в новогоднюю ночь. Однако некоторые вестибюли метро будут закрыты.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», поезда будут ходить в ночь с 31 декабря на 1 января без технологических перерывов. Оплатить проезд можно будет только жетонами или проездными билетами в период с полуночи до половины пятого утра 1 января. В кассах будут продаваться только жетоны.

Для входа и выхода будут открыты все вестибюли станций метро, за исключением:

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамваи и троллейбусы развезут петербуржцев в новогоднюю ночь.

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Метро развезет петербуржцев в новогоднюю ночь
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