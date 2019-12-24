В массовом ДТП на у «Беговой» один человек погиб, трое пострадали

В Приморском районе Северной столицы произошло смертельное ДТП. В результате столкновения четырех машин погиб один человек.

Трагическое происшествие случилось сегодня утром, 24 декабря, на перекрестке улиц Туристской и Савушкина. Участниками аварии стали легковые авто Hyundai Solaris и Peugeot, а также две маршрутки.

В ДТП погиб пассажир Hyundai Solaris. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РФ по городу и области, водитель данной иномарки получил травмы средней степени тяжести. Еще два пассажира были госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.

В автомобиле Peugeot находился только водитель, он не пострадал. Также травмы не получили водители автобусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что очевидцы опубликовали кадры с места ДТП. На участке работают все службы.