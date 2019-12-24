Пустые гранаты обнаружили у мужчины на Московском вокзале

Пустые гранаты обнаружили у мужчины на Московском вокзале
Найденные предметы. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Сотрудники ОМОН осмотрели найденные у гражданина предметы, внешне похожие на гранаты. Их изъяли для проверки во время досмотра на Московском вокзале.

Как сообщили в главке Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, днем в понедельник, 23 декабря, в дежурную часть поступило сообщение о том, что при досмотре гражданина в вестибюле Московского вокзала сотрудники полиции на транспорте нашли четыре предмета, которые внешне походили на ручные гранаты.

Оперативно прибывшие на место специалисты-взрывотехники ОМОН осмотрели обнаруженные предметы и пришли к выводу, что это не что иное, как четыре пустых корпуса от ручных гранат Ф-1, которые не представляют опасности. Их передали сотрудникам транспортной полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ОМОНовцы обнаружили в Выборгском районе боеприпасы времен ВОВ.

граната московский вокзал новости спб подозрительный предмет росгвардия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские трамваи украсили к Новому году
Суд продлил до апреля арест историка Соколова
Пустые гранаты обнаружили у мужчины на Московском вокзале
Обвиняемого в изнасиловании нашли мертвым в суде Петербурга
Губернатор поставил цели петербургским врачам на 2020 год
В Татарстане чиновница лишилась работы после привлечения детей к учениям МВД
Новые дороги и трамвайные линии появятся в промзоне Ржевка
В Петербурге отказались от парада в годовщину снятия блокады Ленинграда