Пустые гранаты обнаружили у мужчины на Московском вокзале

Сотрудники ОМОН осмотрели найденные у гражданина предметы, внешне похожие на гранаты. Их изъяли для проверки во время досмотра на Московском вокзале.

Как сообщили в главке Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, днем в понедельник, 23 декабря, в дежурную часть поступило сообщение о том, что при досмотре гражданина в вестибюле Московского вокзала сотрудники полиции на транспорте нашли четыре предмета, которые внешне походили на ручные гранаты.

Оперативно прибывшие на место специалисты-взрывотехники ОМОН осмотрели обнаруженные предметы и пришли к выводу, что это не что иное, как четыре пустых корпуса от ручных гранат Ф-1, которые не представляют опасности. Их передали сотрудникам транспортной полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ОМОНовцы обнаружили в Выборгском районе боеприпасы времен ВОВ.