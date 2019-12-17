ОМОНовцы обнаружили в Выборгском районе боеприпасы времен ВОВ

Найденные снаряды представляли опасность для окружающих. Фото: пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Найденные снаряды представляли опасность для окружающих. Фото: пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и области поступила информация, что возле одного из домов по Выборгскому шоссе нашли неизвестные предметы, похожие на снаряды.

Об опасной находке сообщили в понедельник, 16 декабря. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ОМОНа обнаружили на строительной площадке возле дома №503 по Выборгскому шоссе ржавые артиллерийские снаряды. Найденные боеприпасы относятся ко времени Великой Отечественной войны.

Взрывотехники установили, что в земле находились два 105-миллиметровых снаряда и один неразорвавшийся снаряд калибра 122 миллиметра, пишут в пресс-службе Росгвардии. Специалисты вывезли и уничтожили опасные артефакты на специальном полигоне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга на Ижорских заводах обнаружили два неразорвавшихся снаряды времен ВОВ.