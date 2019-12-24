Дочка «Газпрома» купила производителя энергооборудования «РЭП Холдинг»

ООО «Газпром энергохолдинг» приобрел АО «РЭП холдинг», принадлежащий ранее Газпромбанку.

Об это говорится в сообщении банка и энергокомпании.

АО «РЭП холдинг» специализируется на создании энергооборудования.

Кроме того, в сделке приняло участие ООО «ГПБ Развитие активов», которое также входит в Газпромбанк. В результате сделки уставной капитал АО «РЭП Холдинг» полностью перешел в распоряжение компании группы «Газпром энергохолдинг».

Также покупателю достались 100% «Невского завода» и 51% «Электропульт-системы», которые входят в «РЭП холдинг».

По словам гендиректора «Газпром энергохолдинга» Дениса Федорова, на площадках «РЭП Холдинга» планируется развивать оборудование для газотранспортных систем и электроэнергетических заводов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, что еще в 2012 году компания LMF, базирующаяся в Австрии, удаленно отключила «Газпрому» мобильные компрессорные станции (МКС). Данный вид устройств помогал ремонтировать газопроводы, но LMF решила остановить их работу при помощи спутника в ходе испытаний.