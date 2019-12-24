Глава ОСК: у России нет судов, способных достроить «Северный поток-2»

Глава ОСК: у России нет судов, способных достроить «Северный поток-2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что у России сейчас нет судов, способных достроить «Северный поток — 2».

При этом он отметил, что судостроительная отрасль может построить такое судно, но на это потребуется три -четыре года, сообщает «Интерфакс».

Накануне швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались строительством газопровода «Северный поток — 2». Это произошло после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Allseas газопровод северный поток - 2
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