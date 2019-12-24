Колокольню по проекту Растрелли хотят построить возле Смольного собора

В Петербурге предложили построить колокольню Смольного собора по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, задуманном в середине XVIII века в составе ансамбля. Однако, Семилетняя война помешала строительству.

Как сообщает «Город+» со ссылкой на Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Северной столице, строительство колокольни должно восстановить историческую справедливость и украсить исторический центр города. Проекты Растрелли находятся в хранилищах городских музеев.

Растрелли спроектировал ансамбль Смольного монастыря еще в середине XVIII века. Однако, война помешала закончить строительство всех объектов ансамбля. Во время раскопок на территории Смольного археологами был найден фундамент колокольни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят построить второй снегоплавильный пункт.