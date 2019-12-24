В Петербурге хотят построить второй снегоплавильный пункт

В Петербурге пройдут аукционы по двум земельным участкам, где могут построить снегоплавильный пункт, а также сборочное производство узлов для тепловых сетей и котельных.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, инвестор планирует построить производство узлов на земельном участке в промзоне на Ново-Никитинской улице. Однако после его строительства еще около 90% от всей площади участка останутся свободными. Петербургский губернатор Александр Беглов предложил обустроить на том же участке снегоплавильный пункт, как было предусмотрено проектом планировки еще в 2011 году.

Второй участок земли расположен в зоне жилой застройки на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе. Там хотят построить торговый центр и парк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в снегоплавильные пункты Петербурга поступил первый снег.