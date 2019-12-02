В снегоплавильные пункты Петербурга поступил первый снег

В Петербурге этой зимой работают 11 снегоплавильных пунктов. Фото: Baltphoto

В Петербурге этой зимой работают 11 снегоплавильных пунктов. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге за первый день зимы снегоплавильные пункты переработали, в общей сложности, 768,6 кубометров снега.

Пункты по приему и утилизации снега заработали в Северной столице с первого дня зимы. С утра общее количество утилизированного снега превысило 750 кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга» в понедельник, 2 декабря. Первым снег принял на переработку стационарный пункт по адресу проспект Стачек, 83.

Наибольшая загруженность пришлась на снегоплавильный пункт в дома №2 по Октябрьской набережной. Там было утилизировано 295,8 кубометров снега.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылась горячая линия по вопросам уборки снега. Ведомство принимает обращения граждан по поводу уборки внутриквартальных территорий.