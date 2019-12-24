Петербургский автопром продолжает падать

В ноябре выпуск автомобилей сократился на 17% по отношению к ноябрю прошлого года. Фото: Pixabay

В ноябре выпуск автомобилей сократился на 17% по отношению к ноябрю прошлого года. Фото: Pixabay

За 11 месяцев этого года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 337 800 легковых автомобилей, что на 2% меньше объема производства в городе за аналогичный период прошлого года.

В ноябре выпуск автомобилей снизился на 17% по отношению к ноябрю 2018 года, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб». С конвейера автозаводов сошло 30 100 автомобилей. Последний раз более низкая динамика по итогам одного месяца была отмечена 3,5 года назад – в апреле 2016 года. Тогда производство сократилось на 18%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в сентябре петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 тыс. 800 легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по России доля петербургского автопрома составила 24,8%. В топ-25 популярных машин попали шесть моделей, выпущенных в городе. Это Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai.