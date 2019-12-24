Тепло и горячая вода подорожают в Петербурге в 2020 году

Петербургский комитет по тарифам установил стоимость на отопление и горячее водоснабжение для местных жителей. В Смольном сообщили, что с 1 июля 2020 года цены поднимутся на 3%.

Так, тариф на отопление составит 1 818,29 руб./Гкал. Горожанам придется платить за один кубический метр горячей воды 109,10 рублей. Такие расценки вступят в силу с начала июля следующего года.

В комитете отметили, что платы за отопление и горячую воду являются наиболее весомыми статьями расходов россиян на услуги ЖКХ. Глава комитета Дмитрий Коптин заявил, что снижение стоимости тепловой энергии на 0,6% в июле текущего года поспособствовало снижению тарифной нагрузки на горожан в долгосрочной перспективе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в России подорожает мобильная связь.