На перекрестке Нейшлотского и Лесного столкнулись BMW и Ford. Движение трамваев остановлено

Днем 24 декабря на пересечении Нейшлотского переулка и Лесного проспекта произошло ДТП с участием BMW и Ford.

Как сообщили очевидцы, Ford врезался в заднюю часть BMW.

«На пересечении Нейшлотского переулка и Лесного проспекта БМВ и Форд помяли друг друга. Движение в сторону м. Выборгская ограничено. Также перекрыты трамвайные пути», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» социальной сети «Вконтакте».

Движение в сторону станции метро «Выборгская» ограничено. Трамваи встали. На место происшествия прибыли спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трагическое происшествие случилось сегодня утром, 24 декабря, на перекрестке улиц Туристской и Савушкина. Участниками аварии стали легковые авто Hyundai Solaris и Peugeot, а также две маршрутки.