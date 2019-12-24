На улице Добровольцев столкнувшиеся ГАЗель и Opel перекрыли движение

На улице Добровольцев столкнувшиеся ГАЗель и Opel перекрыли движение
Движение в районе ДТП ограничено. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе на улице Добровольцев произошло ДТП с участием двух автомобилей

Как сообщили очевидцы, проезжую часть не поделили у ГАЗель и Opel.

«Газель с хваловской водой и Опель не поделили место под солнцем, теперь стоят скучают, а маршрутки объезжают по дворам», — сообщили очевидцы.

Судя опубликованным фотографиям в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте», Opel выезжал с дворовой территории, а ГАЗель заезжала на нее. В результате произошло ДТП.

Информации о пострадавших не поступало. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС. Движение в районе ДТП ограничено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трагическое происшествие случилось сегодня утром, 24 декабря, на перекрестке улиц Туристской и Савушкина. Участниками аварии стали легковые авто Hyundai Solaris и Peugeot, а также две маршрутки.

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