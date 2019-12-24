Матвиенко назвала санкции США против «Северного потока» апофеозом абсурда

Матвиенко назвала санкции США против «Северного потока» апофеозом абсурда
Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала апофеозом абсурда и проявлением экономической войны санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2».

«То, что произошло, — это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далёкой Европе», — заявила Матвиенко, сообщает ТАСС.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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