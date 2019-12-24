Skoda и Ford спровоцировали пробку на Малом проспекте В.О.

Вечером 24 декабря на Малом проспекте Васильевского острова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть не поделили Skoda и Ford.

«Шкода и Форд устроили дтп на Малом пр.ВО,пробка от 14-15 линии. Троллейбусам не объехать», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал. Судя по опубликованным фотографиям, один из участников ДТП пытался совершить разворот. Скорее всего он не посмотрел по сторонам и не оценил обстановку. В результате произошло столкновением с встречным автомобилем. ДТП спровоцировало пробку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трагическое происшествие случилось сегодня утром, 24 декабря, на перекрестке улиц Туристской и Савушкина. Участниками аварии стали легковые авто Hyundai Solaris и Peugeot, а также две маршрутки.