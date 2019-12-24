Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать ответные меры на санкции США против строительства «Северного потока — 2».

В частности, Медведев попросил «коллег из правительства» рассмотреть «возможности каких-либо иных ограничительных мер» в отношении США и доложить ему, сообщает ТАСС.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.