В Ленобласть переехали 420 коров из Дании

В Ленобласть переехали 420 коров из Дании
Зоотехник Светлана Студентов обращается к своим подопечным - "мои девочки". Фото: ЛенТВ 24

Сельское хозяйство в Волосовском районе Ленобласти пополнили 420 голштинских черно-пёстрых коров, приехавших прямиком из Дании.

Благодаря субсидиям от региональных властей, стало возможным закупить более четырехсот представительниц одной из лучших пород коров в Европе — каждая обошлась в 180 тысяч рублей. Кроме того, датские коровы считаются наиболее здоровыми.

Отметим, что парнокопытные довольно быстро окупят себя, поскольку отличаются не только здоровьем, но и показателями надоев. Голштинские коровы дают значительно больше молока, рассказывает ЛенТВ 24. Все буренки, приехавшие в Ленобласть, беременны — их закупали специально с целью увеличения поголовья. Сотрудники хозяйства с радостью приняли новых животных и быстро нашли к ним подход.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветераны и блокадники Ленобласти получат выплаты в честь 75-летия победы в ВОВ.

Волосовский район дания коровы ленобласть
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В Ленобласть переехали 420 коров из Дании
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