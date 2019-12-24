В Ленобласть переехали 420 коров из Дании

Сельское хозяйство в Волосовском районе Ленобласти пополнили 420 голштинских черно-пёстрых коров, приехавших прямиком из Дании.

Благодаря субсидиям от региональных властей, стало возможным закупить более четырехсот представительниц одной из лучших пород коров в Европе — каждая обошлась в 180 тысяч рублей. Кроме того, датские коровы считаются наиболее здоровыми.

Отметим, что парнокопытные довольно быстро окупят себя, поскольку отличаются не только здоровьем, но и показателями надоев. Голштинские коровы дают значительно больше молока, рассказывает ЛенТВ 24. Все буренки, приехавшие в Ленобласть, беременны — их закупали специально с целью увеличения поголовья. Сотрудники хозяйства с радостью приняли новых животных и быстро нашли к ним подход.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветераны и блокадники Ленобласти получат выплаты в честь 75-летия победы в ВОВ.