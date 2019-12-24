В Ленобласти школе с одной ученицей грозит закрытие

Начальная школа в поселке Курба Подпорожского района Ленинградской области рискует прекратить свое существования из-за недостатка учеников.

В 2019 году в начальных классах школы поселка Курба лишь одна ученица, четвероклассница Надя. Однако девочка переедет в другой населенный пункт уже в следующем году, чтобы продолжить учебу в средней школе и, вероятно, обучать в поселке будет совсем некого, рассказывает телеканал ЛенТВ 24.

Три года назад, когда Надя была первоклассницей, в школе было шесть учеников, но за прошедшее время большинство ребят разъехались — кто-то отправился учиться райцентр, кто-то в винницкий интернат. Отметим, что школа в Курбе, хоть и состоит из одного преподавателя и одной ученицы, находится в прекрасном состоянии. Остается надеется, что учебное заведение спасут новые первоклассники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская школа №525 получила имя в честь космонавта Георгия Гречко.