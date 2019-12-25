«Яндекс.Такси» помяло у «Лахта-центра». На месте МЧС и реанимация

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля сервиса «Яндекс.Такси». К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Авария случилась сегодня, 25 декабря, у «Лахта-центра». На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина сильно пострадала, она буквально полностью помята.

«Девушка пассажир была, так же увезли в больницу», — написал пользователь в соцсети «ВКонтакте».

Причины ДТП пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезной аварии на набережной Обводного канала. Участники затруднили проезд в месте происшествия.