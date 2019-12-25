На набережной Обводного серьезное ДТП перекрыло движение

Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось сегодня утром, 25 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что машины столкнулись на перекрёстке набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта. Каково участников аварии и что стало ее причиной – не уточняется. Говорится лишь, что теперь на месте ДТП затрудненно движение, так что автомобилисты могут встать в пробке с утра пораньше.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. По предварительным данным, все остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Кола» грузовик насмерть сбил пенсионерку. 56-летний водитель грузовика «Скания» наехал на 72-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. К несчастью, травмы, полученные пожилой женщиной, оказались несовместимы с жизнью.