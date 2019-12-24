На трассе «Кола» грузовик насмерть сбил пенсионерку

На трассе &#171;Кола&#187; грузовик насмерть сбил пенсионерку
Полиция устанавливает детали произошедшего. Фото: Baltphoto

Пожилая женщина оказалась под колесами грузового автомобиля на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области.

Трагический инцидент произошел во вторник, 24 декабря, около восьми вечера. Согласно предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ленобласти и Санкт-Петербургу, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 53-м километре автодороги «Кола».

56-летний водитель грузовика «Скания» наехал на 72-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. К несчастью, травмы, полученные пожилой женщиной, оказались несовместимы с жизнью. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в районе станции метро «Беговая» произошло массовое ДТП. В результате столкновения четырех автомобилей погиб один человек.

"Кола" дтп ленобласть смертельное ДТП смертельный наезд на женщину
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вред от жирной и сладкой пищи можно снизить с помощью кофеина
Подведение итогов года здорового образа жизни ограничит парковку в Петербурге
Ирландский физиотерапевт рассказала, какой вид спорта подходит молодым и ...
На трассе «Кола» грузовик насмерть сбил пенсионерку
Вячеслава Дацика задержали при попытке переплыть границу с Эстонией
Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл оставил себе костюм охотника на чудовищ
Утром на Елизарова полиция Петербурга ловила 18-летнего нетрезвого угонщика
В Белоруссии задержали россиян, пытавшихся незаконно проникнуть в Евросоюз