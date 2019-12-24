На трассе «Кола» грузовик насмерть сбил пенсионерку

Пожилая женщина оказалась под колесами грузового автомобиля на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области.

Трагический инцидент произошел во вторник, 24 декабря, около восьми вечера. Согласно предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ленобласти и Санкт-Петербургу, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 53-м километре автодороги «Кола».

56-летний водитель грузовика «Скания» наехал на 72-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. К несчастью, травмы, полученные пожилой женщиной, оказались несовместимы с жизнью. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в районе станции метро «Беговая» произошло массовое ДТП. В результате столкновения четырех автомобилей погиб один человек.