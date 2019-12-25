В Пушкинском районе мужчина, переходя дорогу, угодил под колеса фургона и умер

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось ночью на 687-м километре автодороги М-10 «Россия». Мужчина, управляя фургоном, наехал на молодого пешехода – он переходил дорогу вне «зебры». От серьезности полученных травм пострадавший скончался на месте. Его личность до сих пор не установлена.

Напоминаем, что вечером во вторник произошло подобное ДТП, но на Мурманском шоссе – там под колесами грузовика погибла женщина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Яндекс.Такси» помяло у «Лахта-центра». На месте МЧС и реанимация. «Девушка пассажир была, так же увезли в больницу», — написал пользователь в соцсети «ВКонтакте».