В Синявино-2 большегруз насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу

В Синявино-2 большегруз насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу
Пенсионерка скончалась до приезда !"скорой". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Ленобласти в поселке Синявино-2 пешеход погиб под колесами большегруза. Пенсионерка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, когда на нее наехал грузовик.

Трагический инцидент произошел накануне, 24 декабря, около восьми часов вечера на 52 километре Мурманского шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 56-летний водитель грузовика Scania двигался в сторону Мурманска, когда сбил 72-летнюю жительницу. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия до приезда машины скорой помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который решил отметить уход в армию наркотиками. Такие проводы обернулись для жителя судом и штрафом. Сумма штрафа не указывается.

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