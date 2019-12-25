В Синявино-2 большегруз насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу

В Кировском районе Ленобласти в поселке Синявино-2 пешеход погиб под колесами большегруза. Пенсионерка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, когда на нее наехал грузовик.

Трагический инцидент произошел накануне, 24 декабря, около восьми часов вечера на 52 километре Мурманского шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 56-летний водитель грузовика Scania двигался в сторону Мурманска, когда сбил 72-летнюю жительницу. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия до приезда машины скорой помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который решил отметить уход в армию наркотиками. Такие проводы обернулись для жителя судом и штрафом. Сумма штрафа не указывается.