Из-за смертельного ДТП на трассе «Скандинавия» организовали реверсивное движение

В Ленобласти на трассе «Скандинавия» случилось очередное серьезное ДТП. Сегодня, 25 декабря, там столкнулись сразу четыре транспортных средства, погиб один человек.

В результате трагического происшествия на 110-м километре трассы в Выборгском районе организовали реверсивное движение.

Как сообщил ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пробки на указанном участке нет.Машины столкнулись в 9:30. Причины произошедшего выяснят стражи правопорядка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели пенсионерки в поселке Синявино-2. Жительница погибла под колесами большегруза, переходя проезжую часть.