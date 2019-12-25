Из-за смертельного ДТП на трассе «Скандинавия» организовали реверсивное движение

Из-за смертельного ДТП на трассе &#171;Скандинавия&#187; организовали реверсивное движение
Причины произошедшего будут стражи правопорядка. Фото: pixabay

В Ленобласти на трассе «Скандинавия» случилось очередное серьезное ДТП. Сегодня, 25 декабря, там столкнулись сразу четыре транспортных средства, погиб один человек.

В результате трагического происшествия на 110-м километре трассы в Выборгском районе организовали реверсивное движение.

Как сообщил ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пробки на указанном участке нет.Машины столкнулись в 9:30. Причины произошедшего выяснят стражи правопорядка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели пенсионерки в поселке Синявино-2. Жительница погибла под колесами большегруза, переходя проезжую часть.

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