В Красном Селе пенсионерка погибла под колесами Opel, переходя дорогу в неположенном месте

Врачи не смогли спасти пенсионерку после ДТП в Красном Селе. Пожилую жительницу сбила иномарка.

Трагическое происшествие случилось сегодня, 25 декабря, на проспекте Ленина. За рулем Opel находился 22 летний водитель. В момент аварии женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В результате жительница получила травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном дорожно-транспортном происшествии на «Скандинавии». Участниками аварии стали сразу четыре авто.