В Красном Селе пенсионерка погибла под колесами Opel, переходя дорогу в неположенном месте

В Красном Селе пенсионерка погибла под колесами Opel, переходя дорогу в неположенном месте
Пенсионерка погибла от полученных травм. Фото: pixabay

Врачи не смогли спасти пенсионерку после ДТП в Красном Селе. Пожилую жительницу сбила иномарка.

Трагическое происшествие случилось сегодня, 25 декабря, на проспекте Ленина. За рулем Opel находился 22 летний водитель. В момент аварии женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В результате жительница получила травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном дорожно-транспортном происшествии на «Скандинавии». Участниками аварии стали сразу четыре авто.

дтп иномарка наезд на пешехода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вырос спрос на таксистов и курьеров
Неизвестные в Колпино подожги Ford Focus гендиректора одной из компаний
В Красном Селе пенсионерка погибла под колесами Opel, переходя дорогу в ...
Из-за смертельного ДТП на трассе «Скандинавия» организовали ...
В Синявино-2 большегруз насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу
Моряк из Петербурга отметил уход в армию наркотиками и оказался в суде
Из дымящегося ТРЦ «Монпансье» эвакуировали посетителей и работников
Во Фрунзенском районе госпитализировали двух людей с туберкулезом