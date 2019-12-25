В Петербурге вырос спрос на таксистов и курьеров

В Петербурге в полтора раза вырос спрос на таксистов, и на 20% на курьеров. Аналитики объясняют это предновогодней суетой, когда пассажиры становятся активнее. Растет и спрос в интернет-магазинах, люди покупают подарки, а значит нужно больше курьеров для доставки.

Зарплата таксистов в Петербурге порядка 75 тысяч рублей в месяц, а курьеров около 45 тысяч рублей, сообщили редакции GazetaSPb в сервисе Авито-Работа.

В целом по России спрос на эти специальности тоже увеличился, причем в некоторых регионах в несколько раз, и вовсе не в Москве. Аналитики считают, что рост на водителей такси выявлен в Ульяновске, Новосибирске и Екатеринбурге. В ноябре-декабре 2019 года там стало в четыре раза больше вакансий водителей такси, чем в обычный период.

Интересно, что самый скромный рост спроса на таксистов показали обе столицы – Москва и Петербург.