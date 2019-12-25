Дорожники Ленобласти перешли в режим повышенной готовности в преддверии мокрого снегопада

В Ленобласти в преддверии мокрого снега районные дорожно-ремонтные стройуправления переводят в режим повышенной готовности. К непогоде готово 400 единиц спецтехники.

Мокрый снег пройдет в области в ближайшие два дня. Столбик термометра будет варьироваться от -1 до +4 градусов, порывы ветра достигнут 8 метров в секунду. На второй день высота снега достигнет до 2 сантиметров.

Как сообщила пресс-служба дорожного комитета, в указанные дни контроль за состоянием дорог будет усилен, в случае сильной непогоды на проезжую часть выйдет спецтехника.

Дорожники намерены использовать солевые растворы, что не допустит образования наледи на дорожном покрытии.

Автомобилистам также напомнили о «горячей» линии — 8(812) 251-42-84, которая работает круглосуточно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о переходе на усиленный режим работы дорожников. О непогоде в Ленобалсти сообщали 12 декабря.