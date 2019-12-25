В Петербурге откроют сеть челябинских медклиник

В Петербурге откроют сеть челябинских медклиник
В Петербурге откроется сеть челябинских медклиник. Фото: pixabay

На петербургский рынок выходит сеть челябинских клиник «Источник». Открытие филиалов может потребовать вложений в размере 300-400 млн рублей.

Как сообщает РБК, эксперты предполагают, что челябинские клиники могут столкнуться в Петербурга с проблемой дефицита кадров, а также снижения платежеспособности.

Главврач клиники «Источник» Владислав Тупиков рассказал в беседе с изданием, что первую многопрофильную клинику откроют в Центральном районе. Ее площадь будет составлять 2,5 тысячи квадратных метров.

Точное место и дата открытия медучреждения станут известны в середине следующего года. Компания откроет клинику на собственные средства, а также на средства, взятые в кредит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылся первый автосалон Opel после возвращения марки на российский рынок.

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