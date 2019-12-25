РЖД разрешила пассажирам с верхних полок сидеть на нижних

РЖД показала, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который введут в оборот в первой половине следующего года. В билете будет указано, что пассажиры с верхней полки могут сидеть на нижней в дневное время.

Как сообщает РИА Новости, таким образом компания решила одну из главных проблем в российских поездах, которая появилась после того, как РЖД заявила, что пассажиры нижних полок могут не пускать попутчиков с верхних полок на свои места.

Новый бланк включает в себя инструкцию по размещению багажа, а также рекомендации для пассажиров, путешествующих на нижней полке. В билете прописано.

Позже представитель Федеральной пассажирской компании уточнил, что пассажиры с верхних полок могут спуститься на нижнюю лишь с разрешения пассажиров снизу, передает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму встретили первый пассажирский поезд из Петербурга.