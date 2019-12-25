В Крыму встретили первый пассажирский поезд из Петербурга

Пассажирский поезд добрался из Северной столицы в крымский Севастополь за 43 часа и 25 минут. Теперь поезда из Москвы и Петербурга начну курсировать в Крым и обратно круглы год, а летом будут введены дополнительные рейсы.

Многие пассажиры рассказали, что приобрели билеты из материковой части страны в Крым, руководствуясь любопытством. На территории полуострова поезд совершил семь остановок: Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

В Симферополе на поезд также сели временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя, глава Республики Крым и руководитель Ростуризма — они высадились вместе с остальными пассажирами на конечной станции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы раскупили все подстаканники со стаканами в первом поезде в Крым.