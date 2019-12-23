Петербуржцы раскупили все подстаканники со стаканами в первом поезде в Крым

Такой сувенир обошелся путешественникам почти в две тысячи рублей.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем сообщает «Российская газета». В понедельник в путь отправился поезд из Санкт-Петербурга в Крым. Пассажирам повезло, ведь они первыми проедут по Крымскому мосту. На память о торжественном моменте многие захотели оставить сувениры – уже сейчас у проводников не осталось ни одного подстаканника с хрустальным стаканом внутри с символикой переправы. Петербуржцев даже не смутила цена – 1990 рублей.

К слову, президенту России Владимиру Путину предлагали выпить чая из сувенирного стакана, но он отказался. Позже он признался, что не любит чай и предпочитает ему алтайские травы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин оценил поездку на поезде по Крымскому мосту. Он отметил, что поезд «значительно мягче идет, чем на автомобильном (переходе Крымского моста), ровненько идет».